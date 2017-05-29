Минулого тижня 1,5 тис. пожеж сталось в Україні, 20 людей загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. За минулий тиждень в Україні рятувальники ліквідували 1 тис. 519 пожеж, на яких загинуло 20 осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
Від початку минулого тижня зареєстровано 1 тис. 945 надзвичайних подій, рятувальники врятували 72 особи.
Крім того, ліквідовано 1 тис. 519 пожеж, врятовано на пожежах 66 осіб та не допущено знищення вогнем 350 будівель і 41 од. техніки. На пожежах загинуло 20 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн. 319 тис. грн.
Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 291 виїзд, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 22 вибухонебезпечних предмети часів минулих війн.
За тиждень на водних об’єктах загинуло 17 осіб.
Як повідомляв УНН, площа пожеж в Забайкаллі за вихідні зросла втричі.