На прошлой неделе 1,5 тыс. пожаров произошло в Украине, 20 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. За прошедшую неделю в Украине спасатели ликвидировали 1 тыс. 519 пожаров, на которых погибло 20 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
С начала прошлой недели зарегистрировано 1 тыс. 945 происшествий, спасатели спасли 72 человека.
Кроме того, ликвидировано 1 тыс. 519 пожаров, спасено на пожарах 66 человек и не допущено уничтожение огнем 350 зданий и 41 ед. техники. На пожарах погибли 20 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 319 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 291 выезд, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 22 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.
За неделю на водных объектах погибло 17 человек.
Как сообщал УНН, площадь пожаров в Забайкалье за выходные выросла втрое.