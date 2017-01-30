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Минулого року ЄСПЛ найбільше рішень ухвалив проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Росія у минулому році лідирувала у статистиці за рішеннями Європейського суду з прав людини з невиконання нею міжнародних зобов'язань. Про це на брифінгу заявив голова ВСУ Ярослав Романюк, передає кореспондент УНН.

 

“На першому місці кількість судових рішень, які Страсбурзький суд постановив проти РФ. У 222 рішеннях ЄСПЛ констатував порушення РФ вимог Європейської конвенції з прав людини”, — сказав Я.Романюк.

При цьому, за його словами, ЄСПЛ впродовж минулого року постановив 993 рішення, з яких 73 — рішення проти України.

“З цих рішень в 70 рішеннях ЄСПЛ констатував порушення Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань”, — уточнив Я.Романюк.

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