В прошлом году ЕСПЧ больше всего решений принял против России

"На первом месте количество судебных решений, которые Страсбургский суд постановил против РФ. В 222 решениях ЕСПЧ констатировал нарушение РФ требований Европейской конвенции по правам человека", - сказал Я.Романюк.

При этом, по его словам, ЕСПЧ в течение прошлого года постановил 993 решения, из которых 73 - решение против Украины.

"Из этих решений в 70 решениях ЕСПЧ констатировал нарушение Украиной взятых на себя международных обязательств", - уточнил Я.Романюк.