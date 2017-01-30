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В прошлом году ЕСПЧ больше всего решений принял против России

В прошлом году ЕСПЧ больше всего решений принял против России

Киев • УНН

 • 5660 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Россия в прошлом году лидировала в статистике по решениям Европейского суда по правам человека по невыполнению международных обязательств. Об этом на брифинге заявил председатель ВСУ Ярослав Романюк, передает корреспондент УНН.

"На первом месте количество судебных решений, которые Страсбургский суд постановил против РФ. В 222 решениях ЕСПЧ констатировал нарушение РФ требований Европейской конвенции по правам человека", - сказал Я.Романюк.

При этом, по его словам, ЕСПЧ в течение прошлого года постановил 993 решения, из которых 73 - решение против Украины.

"Из этих решений в 70 решениях ЕСПЧ констатировал нарушение Украиной взятых на себя международных обязательств", - уточнил Я.Романюк.

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