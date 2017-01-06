Минулого року військова прокуратура направила до суду майже 300 справ щодо хабарництва - А.Матіос

“Всіма слідчими військовоі прокуратури (144 військових слідчих — не плутати з 500 детективами НАБУ), окрім інших більше трьох тисяч розслідуваних і спрямованих до суду проваджень, за весь 2016 рік до суду направлено 285 обвинувальних актів за фактом одержання або надання неправомірної вигоди (368-370 КК Украіни — в народі „хабарництво“) стосовно 329 осіб”, — написав А.Матіос.

За його словами, минулого року суди ухвалили 131 обвинувальний вирок, яким засуджено 135 осіб.

“Судом оголошені вироки з ізоляцією від суспільства (арешт, дисциплінарний батальйон, обмеження волі), від мінімального покарання з арештом строком на 3 місяців до максимального покарання 8 років позбавлення волі”, — повідомив він.