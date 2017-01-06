В прошлом году военная прокуратура направила в суд почти 300 дел о взяточничестве - А.Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Военная прокуратура в прошлом году направила в суд 285 обвинительных актов по факту взяточничества. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает УНН.
Всеми следователями военной прокуратуры (144 военных следователей — не путать с 500 детективами НАБУ), кроме других больше 3-х тысяч расследованных и направленных в суд производств, за весь 2016 год в суд направлено 285 обвинительных актов по факту получения или предоставления неправомерной выгоды (368-370 УК Украины - в народе "взяточничество") в отношении 329 человек”, — написал А.Матиос.
По его словам, в прошлом году суды приняли 131 обвинительный приговор, по которым осуждены 135 человек.
"Судом оглашены приговоры с изоляцией от общества (арест, дисциплинарный батальон, ограничение свободы), от минимального наказания с арестом сроком на 3 месяца до максимального наказания 8 лет лишения свободы", — сообщил он.