Минулого року в Україні зросла кількість введених в експлуатацію квартир
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. За підсумками 2017 року в Україні зросла кількість введених в експлуатацію квартир у порівнянні з 2016 роком. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики України.
Так, за підсумками 2017 року було введено в експлуатацію 126 тисяч квартир, тоді як позаминулого року ця цифра становила 113 тисяч квартир. Обсяги введеної в експлуатацію загальної житлової площі також зросли і становили 10 206 тис. метрів квадратних проти 9 367 тис. метрів квадратних позаминулого року.
Як повідомляв УНН, в Україні зберігається висока потреба у житлі. На думку президента ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" Ігоря Кушніра, потреба ринку нерухомості тільки Києва становить 30 млн квадратних метрів житла. Щорічно столиця здатна поглинати не менше 2 млн квадратних метрів житла.