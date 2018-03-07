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Минулого року в Україні зросла кількість введених в експлуатацію квартир

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. За підсумками 2017 року в Україні зросла кількість введених в експлуатацію квартир у порівнянні з 2016 роком. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики України.

Так, за підсумками 2017 року було введено в експлуатацію 126 тисяч квартир, тоді як позаминулого року ця цифра становила 113 тисяч квартир. Обсяги введеної в експлуатацію загальної житлової площі також зросли і становили 10 206 тис. метрів квадратних проти 9 367 тис. метрів квадратних позаминулого року.

Як повідомляв УНН, в Україні зберігається висока потреба у житлі. На думку президента ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" Ігоря Кушніра, потреба ринку нерухомості тільки Києва становить 30 млн квадратних метрів житла. Щорічно столиця здатна поглинати не менше 2 млн квадратних метрів житла.

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