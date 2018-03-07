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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34094 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 49731 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53372 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 100969 просмотра

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В прошлом году в Украине возросло количество введенных в эксплуатацию квартир

В прошлом году в Украине возросло количество введенных в эксплуатацию квартир

Киев  •  УНН

 • 5499 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. По итогам 2017 года в Украине возросло количество введенных в эксплуатацию квартир по сравнению с 2016 годом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики Украины.

Так, по итогам 2017 года было введено в эксплуатацию 126 тыс. квартир, тогда как в позапрошлом году эта цифра составляла 113 тыс. квартир. Объемы введенного в эксплуатацию общей жилой площади также выросли и составили 10 206 тыс. квадратных метров против 9367 тыс. квадратных метров позапрошлого года.

Как сообщал УНН, в Украине сохраняется высокая потребность в жилье. По мнению президента ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, потребность рынка недвижимости только Киева составляет 30 млн квадратных метров жилья. Ежегодно столица способна поглощать не менее 2 млн квадратных метров жилья.

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