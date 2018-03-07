В прошлом году в Украине возросло количество введенных в эксплуатацию квартир
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. По итогам 2017 года в Украине возросло количество введенных в эксплуатацию квартир по сравнению с 2016 годом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики Украины.
Так, по итогам 2017 года было введено в эксплуатацию 126 тыс. квартир, тогда как в позапрошлом году эта цифра составляла 113 тыс. квартир. Объемы введенного в эксплуатацию общей жилой площади также выросли и составили 10 206 тыс. квадратных метров против 9367 тыс. квадратных метров позапрошлого года.
Как сообщал УНН, в Украине сохраняется высокая потребность в жилье. По мнению президента ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, потребность рынка недвижимости только Киева составляет 30 млн квадратных метров жилья. Ежегодно столица способна поглощать не менее 2 млн квадратных метров жилья.