Минулого року в Україні зафіксували найменшу кількість загиблих у надзвичайних ситуаціях за 19 років

Так, аналіз динаміки надзвичайних ситуацій і стану природної та техногенної безпеки в Україні показав, що в цілому кількість надзвичайних ситуацій має тенденцію до зниження, зокрема у 2016 році зареєстровано найменшу кількість загиблих в НС та найменшу кількість НС техногенного характеру за період спостережень 1997–2016 років.

“Варто зазначити, що стала тенденція до зменшення кількості НС техногенного характеру спостерігається з 1999 року (з 261 НС до 56 НС у 2016 році), а зменшення кількості загиблих — з 2007 року (з 622 осіб до 183 — у 2016 році)”, — додається у повідомленні.