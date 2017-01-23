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Минулого року в Україні зафіксували найменшу кількість загиблих у надзвичайних ситуаціях за 19 років

Минулого року в Україні зафіксували найменшу кількість загиблих у надзвичайних ситуаціях за 19 років

Київ • УНН

 • 6810 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Минулого року в Україні зареєстрували найменшу кількість загиблих в надзвичайних ситуаціях та найменшу кількість надзвичайних ситуацій техногенного характеру за 19 років, передає УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, аналіз динаміки надзвичайних ситуацій і стану природної та техногенної безпеки в Україні показав, що в цілому кількість надзвичайних ситуацій має тенденцію до зниження, зокрема у 2016 році зареєстровано найменшу кількість загиблих в НС та найменшу кількість НС техногенного характеру за період спостережень 1997–2016 років.

“Варто зазначити, що стала тенденція до зменшення кількості НС техногенного характеру спостерігається з 1999 року (з 261 НС до 56 НС у 2016 році), а зменшення кількості загиблих — з 2007 року (з 622 осіб до 183 — у 2016 році)”, — додається у повідомленні.

Українські Національні Новини

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