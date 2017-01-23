В прошлом году в Украине зафиксировали наименьшее количество погибших в чрезвычайных ситуациях за 19 лет

Так, анализ динамики чрезвычайных ситуаций и состояния природной и техногенной безопасности в Украине показал, что в целом количество чрезвычайных ситуаций имеет тенденцию к снижению, в частности в 2016 году зарегистрировано наименьшее количество погибших в ЧС и наименьшее количество ЧС техногенного характера за период наблюдений 1997-2016 годов .

"Стоит отметить, что устойчивая тенденция к уменьшению количества ЧС техногенного характера наблюдается с 1999 года (с 261 НС до 56 НС в 2016 году), а уменьшение количества погибших - с 2007 года (с 622 человек до 183 - в 2016 году)", - добавляется в сообщении.