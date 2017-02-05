Минулого року Україну відвідало більше 10 млн іноземних туристів
Київ • УНН
Найбільше туристів в Україні було з Молдови.
КИЇВ. 5 лютого. УНН. За дев’ять місяців минулого року Україну відвідало більше 10 млн іноземних туристів. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, посилаючись на дані Держприкордонслужби.
“За даними Адміністрації Держприкордонслужби, за 9 місяців 2016 року до України в’їхало 10,4 млн туристів, що на 4,8% більше, ніж в аналогічному періоді 2015 року”, — зазначили у прес-службі.
Повідомляється, що головною мотивацією були приватні подорожі, на які припадає 94,9% усіх поїздок та які зросли на 12% порівняно з аналогічним періодом 2015 року.
Водночас спостерігається збільшення подорожей з метою “туризм” на 31,1%.
Найбільша кількість іноземних громадян за 9 місяців минулого прибуло до України з Молдови (понад 3 млн осіб), Білорусі та Росії (з кожної — понад 1 млн громадян).
“Найбільша кількість іноземних громадян, які прибули до України за 9 місяців 2016 року, була з Молдови, Білорусі, Росії, Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини, Ізраїлю, Туреччини, Німеччини”, — додали у прес-службі.
Також зазначається, що порівняно з минулим періодом збільшилась кількість іноземних туристів з Ізраїлю (на 38,3%) та Туреччини (на 37,5%), Росії (21,4%), Угорщини (на 18,9%), Німеччини (на 7,1%), Польщі (на 5,1%) та Словаччини (на 1%).
Водночас скоротилась кількість туристів з Білорусі на 7,8%, Молдови на 7,5%, Румунії на 1,2%.
Як повідомляв УНН, українські туристи торік найчастіше їздили до Туреччини та Єгипту.