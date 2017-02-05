Найбільше туристів в Україні було з Молдови.

КИЇВ. 5 лютого. УНН. За дев’ять місяців минулого року Україну відвідало більше 10 млн іноземних туристів. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, посилаючись на дані Держприкордонслужби.