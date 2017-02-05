В прошлом году Украину посетило более 10 млн иностранных туристов

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 11011 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 52805 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 117801 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 123509 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 133933 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 151424 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 162327 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124780 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139353 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190081 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
5.7м/с
52%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 11105 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 12931 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 11081 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 13437 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 4676 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 11011 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 196348 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 251439 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 452987 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 404964 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 30231 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 29727 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 44251 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 66405 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 73487 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

В прошлом году Украину посетило более 10 млн иностранных туристов

Киев • УНН

 • 19573 просмотра

Больше всего туристов в Украину прибыло из Молдовы.

КИЕВ. 5 февраля. УНН. За девять месяцев прошлого года Украину посетило более 10 млн иностранных туристов. Об этом УНН сообщили в ответ на информационный запрос в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, ссылаясь на данные Госпогранслужбы.

В прошлом году Украину посетило более 10 млн иностранных туристов

"По данным Администрации Госпогранслужбы, за 9 месяцев 2016 года в Украину въехало 10,4 млн туристов, что на 4,8% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что главной мотивацией были частные путешествия, на которые приходится 94,9% всех поездок и которые выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

В то же время наблюдается увеличение путешествий с целью "туризм" на 31,1%.

Наибольшее количество иностранных граждан за 9 месяцев прошлого прибыло прибыло в Украину из Молдовы (более 3 млн человек), Беларуси и России (из каждой - более 1 млн граждан).

"Наибольшее количество иностранных граждан, прибывших в Украину за 9 месяцев 2016 года, было из Молдовы, Беларуси, России, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Израиля, Турции, Германии", - добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что по сравнению с прошлым периодом увеличилось количество иностранных туристов из Израиля (на 38,3%) и Турции (на 37,5%), России (21,4%), Венгрии (на 18,9%), Германии (на 7,1%), Польше (на 5,1%) и Словакии (на 1%).

В то же время сократилось количество туристов из Беларуси на 7,8%, Молдовы на 7,5%, Румынии на 1,2%.

Как сообщал УНН, украинские туристы в прошлом году чаще всего ездили в Турцию и Египет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.92
Bitcoin
$79,448.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,028.55
Ethereum
$1,577.14