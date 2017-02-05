В прошлом году Украину посетило более 10 млн иностранных туристов
Киев • УНН
Больше всего туристов в Украину прибыло из Молдовы.
КИЕВ. 5 февраля. УНН. За девять месяцев прошлого года Украину посетило более 10 млн иностранных туристов. Об этом УНН сообщили в ответ на информационный запрос в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, ссылаясь на данные Госпогранслужбы.
"По данным Администрации Госпогранслужбы, за 9 месяцев 2016 года в Украину въехало 10,4 млн туристов, что на 4,8% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что главной мотивацией были частные путешествия, на которые приходится 94,9% всех поездок и которые выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
В то же время наблюдается увеличение путешествий с целью "туризм" на 31,1%.
Наибольшее количество иностранных граждан за 9 месяцев прошлого прибыло прибыло в Украину из Молдовы (более 3 млн человек), Беларуси и России (из каждой - более 1 млн граждан).
"Наибольшее количество иностранных граждан, прибывших в Украину за 9 месяцев 2016 года, было из Молдовы, Беларуси, России, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Израиля, Турции, Германии", - добавили в пресс-службе.
Также отмечается, что по сравнению с прошлым периодом увеличилось количество иностранных туристов из Израиля (на 38,3%) и Турции (на 37,5%), России (21,4%), Венгрии (на 18,9%), Германии (на 7,1%), Польше (на 5,1%) и Словакии (на 1%).
В то же время сократилось количество туристов из Беларуси на 7,8%, Молдовы на 7,5%, Румынии на 1,2%.
Как сообщал УНН, украинские туристы в прошлом году чаще всего ездили в Турцию и Египет.