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Минулого року у Києві в експлуатацію було прийнято на третину більше житла ніж позаторік

Минулого року у Києві в експлуатацію було прийнято на третину більше житла ніж позаторік

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. У 2017 році в столиці до житлового фонду прийнято житла на 29,9% більше ніж було прийнятого у 2016 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Головного управління статистики Києва.

У 2017 році в цілому по місту за рахунок будівництва нових житлових будинків і реконструкції існуючого житлового фонду прийнято в експлуатацію 298 житлових будинків загальною площею 1733,5 тис.м², що на 29,9% більше обсягів житла, прийнятого у 2016 р. (довідково: у 2016 році до 2015 року – 97,7%).

Серед регіонів України за прийняттям в експлуатацію житлових будинків столиця посідає друге місце. Шоста частина загальної площі житлових будинків, прийнятих в експлуатацію в Україні у 2017р., знаходиться у м.Києві.

Нагадаємо, на думку експертів, кожна інвестована в будівництво гривня приносить державі у п'ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилася і продовжує розвиватися досить активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" у 2017 році ввів в експлуатацію понад 300 тис. квадратних метрів. Крім завершення низки об'єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 році взялася за сім нових. Загальний будівельний заділ "Київміськбуду" на сьогодні становить 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності.

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