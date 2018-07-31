В прошлом году в Киеве в эксплуатацию было принято на треть больше жилья чем в позапрошлом году

В 2017 году в целом по городу за счет строительства новых жилых домов и реконструкции существующего жилого фонда принято в эксплуатацию 298 жилых домов общей площадью 1733,5 тыс.м², что на 29,9% больше объемов жилья, принятого в 2016 (справка: в 2016 году к 2015 году - 97,7%).

Среди регионов Украины по принятиею в эксплуатацию жилых домов столица занимает второе место. Шестая часть общей площади жилых домов, принятых в эксплуатацию в Украине в 2017 г., находится в Киеве.

Напомним, по мнению экспертов, каждая инвестирована в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться достаточно активными темпами.



Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" в 2017 году ввел в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, которые уже возводятся, компания в 2018 году взялась за семь новых. Общий строительный задел "Киевгорстроя" на сегодня составляет 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности.