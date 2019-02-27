Минулого року прийнято в експлуатацію понад 100 тисяч нових квартир

"За минулий рік в Україні було введено в експлуатацію майже 8,7 млн кв. метрів житла. Це понад 100 тисяч нових квартир. Маю надію, що в цьому році буде зростати і кількість, і якість новозбудованого житла для українців", - сказав він.

За даними статистики, у містах України було прийнято в експлуатацію 5652,4 тис. кв. метрів житла (65%), у сільській місцевості – 3037 тис. кв. метрів (35%).

Як повідомляв УНН, згідно зі статистикою, у перенаселеному житлі проживає 45% населення України, тоді як в Європі - тільки 17%. За оцінками експертів, на одного українця припадає 17 кв. м житла. Учасники ринку житлової нерухомості оцінюють рівень затребуваності нового житла, як надзвичайно високий.

"Запит на нові об'єкти, зокрема в "Київміськбуді", дуже великий. Як і потреба людей в житлі в цілому. Що стосується собівартості будівництва, то, на думку наших аналітиків, і на думку інших експертів галузі, вона буде і далі зростати. Прогнозуємо зростання на 15-20%", - вважає президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір.

Водночас забудовник зауважує, що інвесторам, які хочуть придбати житло від забудовника, пропонуються програми лояльності, розстрочка чи можливість скористатися іпотечним кредитуванням. Це дозволяє придбати житло, навіть не маючи всієї суму вартості житла для оплати одразу.