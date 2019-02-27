В прошлом году принято в эксплуатацию более 100 тысяч новых квартир
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. По итогам 2018 года в Украине принято в эксплуатацию 8689,4 тыс. кв. метров общей площади жилья. Это 103 141 новая квартира. Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
"За прошлый год в Украине было введено в эксплуатацию почти 8,7 млн кв. метров жилья. Это более 100 тысяч новых квартир. Надеюсь, что в этом году будет расти и количество, и качество нового жилья для украинцев", - сказал он.
По данным статистики, в городах Украины было принято в эксплуатацию 5652,4 тыс. кв. метров жилья (65%), в сельской местности - 3037 тыс. кв. метров (35%).
Как сообщал УНН, согласно статистике, в перенаселенном жилье проживает 45% населения Украины, тогда как в Европе - только 17%. По оценкам экспертов, на одного украинца приходится 17 кв. м жилья. Участники рынка жилой недвижимости оценивают уровень востребованности нового жилья, как чрезвычайно высокий.
"Запрос на новые объекты, в частности в "Киевгорстрое", очень велик. Как и потребность людей в жилье в целом. Что касается себестоимости строительства, то, по мнению наших аналитиков, и по мнению других экспертов отрасли, она будет и дальше расти. Прогнозируем рост на 15-20%", - считает президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.
В то же время застройщик отмечает, что инвесторам, которые хотят приобрести жилье от застройщика, предлагаются программы лояльности, рассрочка или возможность воспользоваться ипотечным кредитованием. Это позволяет приобрести жилье, даже не имея всей суммы стоимости жилья для оплаты сразу.