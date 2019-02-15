Минулого року посередники працевлаштували за кордоном майже 100 тис. українців

"Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) щорічно формується статистична інформація щодо кількості громадян України, працевлаштованих за кордоном суб’єктами господарювання, які відповідно до ліцензії надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Так, у 2018 році зазначеними суб’єктами господарювання було працевлаштовано за кордоном 97,1 тис. громадян України (у 2017 – 83,8 тис.)", - зазначили в прес-службі.



При цьому в Мінсоцполітики додали, що, за даними Державної служби статистики України за 2015‒2017 роки, кількість трудових мігрантів у віці 15 –70 років становила 1,3 млн осіб. Причому 71% з них головною причиною трудової міграції зазначили низьку заробітну плату в Україні.



Нагадаємо, на непостійній основі за кордоном працює від 7 до 9 млн українців. За офіційними даними, на постійній основі сьогодні працює за межами України 3,2 млн громадян.



Основною країною працевлаштування українських трудових мігрантів залишається Польща, на другому місці – Росія, однак наразі зростає популярність Угорщини, Чехії, а також Німеччини.