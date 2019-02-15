Минулого року посередники працевлаштували за кордоном майже 100 тис. українців

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Послугами посередників із працевлаштування минулого року скористались 97,1 тис. громадян України. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики у відповіді на запит кореспондента УНН.

"Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) щорічно формується статистична інформація щодо кількості громадян України, працевлаштованих за кордоном суб’єктами господарювання, які відповідно до ліцензії надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Так, у 2018 році зазначеними суб’єктами господарювання було працевлаштовано за кордоном 97,1 тис. громадян України (у 2017 – 83,8 тис.)", - зазначили в прес-службі.

При цьому в Мінсоцполітики додали, що, за даними Державної служби статистики України за 2015‒2017 роки, кількість трудових мігрантів у віці 15 –70 років становила 1,3 млн осіб. Причому 71% з них головною причиною трудової міграції зазначили низьку заробітну плату в Україні. 

Нагадаємо, на непостійній основі за кордоном працює від 7 до 9 млн українців. За офіційними даними, на постійній основі сьогодні працює за межами України 3,2 млн громадян.

Основною країною працевлаштування українських трудових мігрантів залишається Польща, на другому місці – Росія, однак наразі зростає популярність Угорщини, Чехії, а також Німеччини.

Українські Національні Новини

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