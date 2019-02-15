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В прошлом году посредники трудоустроили за рубежом почти 100 тыс. украинцев

В прошлом году посредники трудоустроили за рубежом почти 100 тыс. украинцев

Киев  •  УНН

 • 18453 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Услугами посредников по трудоустройству прошлого года воспользовались 97,1 тыс. граждан Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики в ответе на запрос корреспондента УНН.

"Государственной службой занятости (Центральным аппаратом) ежегодно формируется статистическая информация о количестве граждан Украины, трудоустроенных за рубежом субъектами хозяйствования, которые в соответствии с лицензией предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом. Так, в 2018 году указанными субъектами хозяйствования было трудоустроено за рубежом 97,1 тыс. граждан Украины (в 2017 - 83,8 тыс.) ", - отметили в пресс-службе.

При этом в Минсоцполитики отметили, что, по данным Государственной службы статистики Украины за 2015-2017 годы, количество трудовых мигрантов в возрасте 15 -70 лет составило 1300000 человек. Причем 71% из них главной причиной трудовой миграции отметили низкую заработную плату в Украине.

Напомним, на непостоянной основе за рубежом работает от 7 до 9 млн украинцев. По официальным данным, на постоянной основе сегодня работает за пределами Украины 3,2 млн граждан.

Основной страной трудоустройства украинских трудовых мигрантов остается Польша, на втором месте - Россия, однако пока растет популярность Венгрии, Чехии, а также Германии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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