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Минулого року під час масових заходів постраждали 1,5 тисячі поліцейських

Київ • УНН

 • 6129 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. В 2017-2018 роках в Україні відбулося майже 70 тисяч масових заходів, понад 700 з яких закінчилися сутичками з працівниками поліції. Про це заявив голова Нацполіції Сергій Князєв, повідомила прес-служба МВС в мережі Facebook, передає УНН.

“В 2017-2018 роках в Україні відбулося майже 70 тисяч масових заходів, понад 700 з яких закінчилися сутичками з працівниками поліції. Лише за минулий рік під час забезпечення безпеки учасників таких масових заходів постраждали майже 1,5 тисячі поліцейських. Зокрема, такі випадки мали місце під час охорони публічного порядку в рамках судових засідань”, — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, суд відпустив на поруки народних депутатів добровольця батальйону “Донбас”, з позивним “Брест” Олександра Федорченка, який 15 лютого відкрив вогонь біля Солом’янського райсуду Києва, де розглядали справу міського голови Одеси Геннадія Труханова.

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