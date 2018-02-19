В прошлом году во время массовых мероприятий пострадали 1,5 тысячи полицейских

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 66217 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 81089 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83803 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108323 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100719 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104718 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111675 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117102 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134362 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В прошлом году во время массовых мероприятий пострадали 1,5 тысячи полицейских

В прошлом году во время массовых мероприятий пострадали 1,5 тысячи полицейских

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. В 2017-2018 годах в Украине произошло почти 70 тысяч массовых мероприятий, более 700 из которых закончились столкновениями с сотрудниками полиции. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщила пресс-служба МВД в сети Facebook, передает УНН.

"В 2017-2018 годах в Украине произошло почти 70 тысяч массовых мероприятий, более 700 из которых закончились столкновениями с сотрудниками полиции. Только за прошлый год при обеспечении безопасности участников таких массовых мероприятий пострадали почти 1,5 тысячи полицейских. В частности, такие случаи имели место во время охраны общественного порядка в рамках судебных заседаний", - говорится в сообщении.

Напомним, суд отпустил на поруки народных депутатов добровольца батальона "Донбасс", с позывным "Брест" Александра Федорченко, который 15 февраля открыл огонь у Соломенского райсуда Киева, где рассматривали дело мэра Одессы Геннадия Труханова.

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