В прошлом году во время массовых мероприятий пострадали 1,5 тысячи полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В 2017-2018 годах в Украине произошло почти 70 тысяч массовых мероприятий, более 700 из которых закончились столкновениями с сотрудниками полиции. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщила пресс-служба МВД в сети Facebook, передает УНН.
"В 2017-2018 годах в Украине произошло почти 70 тысяч массовых мероприятий, более 700 из которых закончились столкновениями с сотрудниками полиции. Только за прошлый год при обеспечении безопасности участников таких массовых мероприятий пострадали почти 1,5 тысячи полицейских. В частности, такие случаи имели место во время охраны общественного порядка в рамках судебных заседаний", - говорится в сообщении.
Напомним, суд отпустил на поруки народных депутатов добровольца батальона "Донбасс", с позывным "Брест" Александра Федорченко, который 15 февраля открыл огонь у Соломенского райсуда Киева, где рассматривали дело мэра Одессы Геннадия Труханова.