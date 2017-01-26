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Минулого року МЦ “Клініка Спіженко” надала більше двох тисяч безкоштовних консультацій пацієнтам

Минулого року МЦ “Клініка Спіженко” надала більше двох тисяч безкоштовних консультацій пацієнтам

Київ • УНН

 • 7927 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У 2016 році лікарі медичного центру “Клініка Спіженко” надали більше двох тисяч безкоштовних медичних консультацій, передає УНН з посиланням на прес-службу МЦ.

“Медичний центр „Клініка Спіженко“ надала більше двох тисяч безкоштовних консультацій протягом 2016 року”, — повідомили у МЦ.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, кияни вважають, що сьогодні українцям малодоступні якісні медичні консультації.

При цьому, за словами нардепа О.Мусія, у приватних лікарнях краща якість первинних консультацій лікаря.

Разом з тим, серед приватних лікарень є такі, які надають можливість отримати пацієнту первинну консультацію у лікаря на безплатній основі. Таку послугу, безкоштовну консультацію онколога, пропонують, зокрема, у медичному центрі “Клініка Спіженко”.

Для отримання такої послуги від спеціалістів лікарні потрібно заповнити анкету на офіційному сайті.

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