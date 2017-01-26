В прошлом году МЦ "Клиника Спиженко" предоставила более двух тысяч бесплатных консультаций пациентам
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В 2016 году врачи медицинского центра "Клиника Спиженко" предоставили более двух тысяч бесплатных медицинских консультаций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МЦ.
"Медицинский центр "Клиника Спиженко" предоставила более двух тысяч бесплатных консультаций в течение 2016 года", - сообщили в МЦ.
Напомним, как сообщал УНН, киевляне считают, что сегодня украинцам малодоступны качественные медицинские консультации.
При этом, по словам нардепа О.Мусия, в частных больницах лучшее качество первичных консультаций врача.
Вместе с тем, среди частных больниц есть такие, которые дают возможность получить пациенту первичную консультацию у врача на бесплатной основе. Такую услугу, бесплатную консультацию онколога, предлагают, в частности, в медицинском центре "Клиника Спиженко".
Для получения такой услуги от специалистов больницы нужно заполнить анкету на официальном сайте.