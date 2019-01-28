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Минулого року до НБУ надійшло понад 13 тисяч звернень громадян

Минулого року до НБУ надійшло понад 13 тисяч звернень громадян

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Національний банк України назвав найпоширенішу тему звернень громадян до банку – відносини за кредитними договорами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

"За 2018 рік до Національного банку України надійшло 13 305 звернень громадян. Це на 2 129 (13,8 %) менше ніж за 2017 рік", - йдеться у повідомленні.

Традиційно найпоширенішою темою звернень громадян до НБУ упродовж 2018 року залишилися відносини за кредитними договорами між позичальниками та банками (3 271 звернення або 24,6 % від загальної кількості). Громадяни також запитували Національний банк про банківський нагляд – 1 654 звернень (12,4 %); відносини учасників із Корпоративним недержавним пенсійним фондом Національного банку – 1 364 (10,3 %); платіжні системи та розрахунки – 1 344 (10,1%), грошовий обіг – 956 (7,1%) та ін.

Звернення від громадян, уповноважених осіб надходили до центробанку найчастіше надходили засобами поштового зв’язку – 6993 звернення; каналами електронного зв’язку (електронною поштою НБУ, від державної установи "Урядовий контактний центр", через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ) – 3 607 звернень; телефонною "гарячою лінією" – 2 705 звернень.

В НБУ запевняють, що всі звернення громадян були зареєстровані та опрацьовані належним чином, а за результатами їх розгляду вжито відповідні заходи.

Крім того, за минулий рік Національний банк провів особистий прийом 45 громадян (у 2017 року було проведено прийом 95 громадян).

Нагадаємо, на сьогодні в Кредитному реєстрі НБУ наявна інформація про понад 80 тисяч позичальників – фізичних (53,2 тис.) та юридичних (27,2 тис.) осіб.

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