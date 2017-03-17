Минулого року було скасовано більше 360 неефективних регуляторних актів - КМУ

“Представники урядових структур та правоохоронних органів також обговорили необхідність продовження дерегуляції і розширення спектру послуг, які надаються бізнесу в режимі он-лайн, що суттєво знижує ризики корупції. Володимир Гройсман зауважив, що Уряд йде саме цим шляхом — минулого року уже було скасовано 367 неефективних регуляторних актів та ще 100 — минулого тижня”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Київрада порекомендувала столичному бізнесу не співпрацювати з резидентами РФ.