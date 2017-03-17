В прошлом году было отменено более 360 неэффективных регуляторных актов - КМУ

"Представители правительственных структур и правоохранительных органов обсудили необходимость продолжения дерегуляции и расширение спектра услуг, предоставляемых бизнессу в режиме он-лайн, что существенно снижает риски коррупции. Владимир Гройсман отметил, что Правительство идет именно по этому пути - в прошлом году уже было отменено 367 неэффективных регуляторных актов и еще 100 - на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Киевсовет порекомендовал столичному бизнесу не сотрудничать с резидентами РФ.