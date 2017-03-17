В прошлом году было отменено более 360 неэффективных регуляторных актов - КМУ

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 53903 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108347 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123739 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182952 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133274 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126650 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118699 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106615 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107635 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103945 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В прошлом году было отменено более 360 неэффективных регуляторных актов - КМУ

В прошлом году было отменено более 360 неэффективных регуляторных актов - КМУ

Киев  •  УНН

 • 11397 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В прошлом году было отменено 367 неэффективных регуляторных актов, которые предоставляются бизнесу в режиме он-лайн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Представители правительственных структур и правоохранительных органов обсудили необходимость продолжения дерегуляции и расширение спектра услуг, предоставляемых бизнессу в режиме он-лайн, что существенно снижает риски коррупции. Владимир Гройсман отметил, что Правительство идет именно по этому пути - в прошлом году уже было отменено 367 неэффективных регуляторных актов и еще 100 - на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Киевсовет порекомендовал столичному бизнесу не сотрудничать с резидентами РФ.

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