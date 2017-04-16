Минула доба в зоні АТО пройшла без втрат з боку українських військових - Міноборони

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений", - сказав О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО, минулої доби російсько-окупаційні війська 29 разів вели вогонь по позиціях українських військових.