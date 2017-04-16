Минувшие сутки в зоне АТО прошли без потерь со стороны украинских военных - Минобороны

“За прошедшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен”, — сказал А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, по данным штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 29 раз вели огонь по позициям украинских военных.