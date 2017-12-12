Минула доба в зоні АТО пройшла без втрат серед українських бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. За минулу добу українська сторона не зазнала жодних втрат в зоні АТО. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Попри потужні мінометні обстріли з боку російських окупаційних військ майже по всій лінії зіткнення Збройні сили України бойових втрат не зазнали. Жоден український військовий не загинув і не був поранений”, — зазначив Мотузяник.
Нагадаємо, бойовики “ДНР” заборонили спостерігачам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ спілкуватися з жителями тимчасово окупованої Горлівки.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ.