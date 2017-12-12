Прошедшие сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских бойцов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. За прошедшие сутки украинская сторона не понесла никаких потерь в зоне АТО. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны по АТО, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"Несмотря на мощные минометные обстрелы со стороны российских оккупационных войск почти по всей линии соприкосновения Вооруженных силах Украины боевых потерь не понесли. Ни один украинский военный не погиб и не был ранен ", - отметил Мотузяник.
Напомним, боевики "ДНР" запретили наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ общаться с жителями временно оккупированной Горловки.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ.