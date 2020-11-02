Мінцифри запускає національний тест на цифрову грамотність

“Мінцифри запускає “Цифрограм” — національний тест на цифрову грамотність... Завдання тесту систематизовано за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тест запускають на онлайн-платформі “Дія.Цифрова освіта”.

Зокрема вказано, що тестування передбачає перевірку базових знань та навичок із цифрової грамотності 6 сферах:

- Основи комп’ютерної грамотності;

- Інформаційна та медіаграмотність. Вміння працювати з даними;

- Створення цифрового контенту;

- Комунікація і взаємодія у цифровому суспільстві;

- Безпека у цифровому середовищі;

- Вирішення технічних проблем. Навчання впродовж життя у цифровому суспільстві.

“Кожна із цих сфер знань охоплює 5 компетентностей. Цифрограм пропонує учасникам тестування дати відповідь на 90 запитань. Приблизна тривалість проходження тесту 30-40 хвилин”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що за словами заступника міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерії Іонан, метою національного тесту на цифрову грамотність є перевірити готовність українських громадян до життя та роботи в умовах побудови “держави в смартфоні”.

“Минулого року ми провели перше в Україні соціологічне дослідження цифрових навичок громадян. Виявилося, що 53% українців володіють цифровими навичками на рівні нижче середнього. А цього року вперше в Україні з’явилась можливість перевірити знання та навички з цифрової грамотності за різними сферами знань, зазначеними в Європейській рамці цифрових компетентностей для громадян. Це дозволить в режимі реального часу проводити дослідження цифрової грамотності в масштабах всієї країни”, — сказала Валерія Іонан.

Зазначається, що тест допоможе виявити загальний рівень цифрової грамотності, прогалини у цифрових навичках і зорієнтує, які саме компетенції варто вдосконалити. Покращити рівень цифрової грамотності по окремим сферам можна на національній онлайн-платформі "Дія.Цифрова освіта", де розміщено у безкоштовному доступі 36 освітніх серіалів. Після складання тесту кожен отримає електронний сертифікат, який засвідчує загальний рівень цифрової грамотності, загальну кількість набраних балів, а також кількість балів по кожній сфері компетентностей.

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська протестувала портал “Дія.Цифрова освіта” і пройшла тест до серіалу.