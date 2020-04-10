Мінцифри опублікувало дашборди щодо готовності медзакладів до боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністерство цифрової трансформації опублікувало на урядовому порталі дашборди, які відображають актуальну інформацію про коронавірус і інформують про забезпеченість медичних закладів необхідними ресурсами для боротьби з ним. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінцифри.
“На урядовому інформаційному порталі розміщено online-дашборди, які відображають достовірну інформацію про боротьбу з COVID-19 в Україні та інформують про забезпеченість медичних закладів необхідними ресурсами. Дашборд доступний online та оновлюється щоденно”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що аналітичні панелі порталу — дашборди, містять інформацію про медичні заклади, що готові приймати хворих, вільні ліжкомісця та апарати ШВЛ, запаси засобів індивідуального захисту, медичний персонал тощо. Інформацію можна переглянути як по Україні в цілому, так і для окремих регіонів і медичних закладів.
“Портал надає змогу наживо контролювати ситуацію із забезпечення лікарень і швидко реагувати в разі потреби: постачати ліки, обладнання, доукомплектовувати персоналом тощо. Також портал дозволяє усвідомити дійсну ситуацію в країні і, сподіваюся, це дозволить припинити розповсюдження фейків. Тепер кожен може зайти і перевірити ту чи іншу інформацію в режимі онлайн”, — сказав віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Повідомляється, що на порталі можна знайти актуальну інформацію про карантин, протидію коронавірусу, а також важливі поради і рекомендації. У майбутньому планують запустити інтерактивну мапу державних кордонів та інформації щодо перетину пропускних пунктів.
Нагадаємо, у МОЗ анонсували інтерактивну мапу з місцями в лікарнях для хворих на COVID-19.