Минцифры опубликовало дашборды о готовности медучреждений к борьбе с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министерство цифровой трансформации опубликовало на правительственном портале дашборды, которые отражают актуальную информацию о коронавирусе и информируют об обеспеченности медицинских учреждений необходимыми ресурсами для борьбы с ним. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
“На правительственном информационном портале размещены online-дашборды, которые отражают достоверную информацию о борьбе с COVID-19 в Украине и информируют об обеспеченности медицинских учреждений необходимыми ресурсами. Дашборд доступен online и обновляется ежедневно”, — говорится в сообщении.
Указано, что аналитические панели портала — дашборды, содержащие информацию о медицинских учреждениях, что готовы принимать больных, свободных койках и аппаратах ИВЛ, запасах средств индивидуальной защиты, медицинский персонал и тому подобное. Информацию можно посмотреть как по Украине в целом, так и для отдельных регионов и медицинских учреждений.
“Портал предоставляет возможность вживую контролировать ситуацию по обеспечению больниц и быстро реагировать в случае необходимости: поставлять лекарства, оборудование, доукомплектовывать персоналом и тому подобное. Также портал позволяет осознать истинную ситуацию в стране и, надеюсь, это позволит прекратить распространение фейков. Теперь каждый может зайти и проверить ту или иную информацию в режиме онлайн”, — сказал вицепремьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Сообщается, что на портале можно найти актуальную информацию о карантине, противодействие коронавирусу, а также важные советы и рекомендации. В будущем планируют запустить интерактивную карту государственных границ и информации относительно пересечения пропускных пунктов.
Напомним, в Минздраве анонсировали интерактивную карту с местами в больницах для больных COVID-19.