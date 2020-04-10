Минцифры опубликовало дашборды о готовности медучреждений к борьбе с коронавирусом

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министерство цифровой трансформации опубликовало на правительственном портале дашборды, которые отражают актуальную информацию о коронавирусе и информируют об обеспеченности медицинских учреждений необходимыми ресурсами для борьбы с ним. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.