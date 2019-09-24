Мінцифри назвало проблему для покриття України швидкісним інтернетом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Міністерстві цифрової трансформації вказали, що в Україні немає достовірної інформації про реальне покриття інтернетом, тож це є певною проблемою для розвитку широкосмугового доступу до інтернету. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри, передає УНН.
"Доступ до широкосмугового інтернету має бути за три роки на всій території країни – це одна з цілей новоствореного Міністерства цифрової трансформації", - йдеться у повідомленні.
Водночас у міністерстві вказали на проблеми у цій сфері.
"Досі в Україні немає достовірної інформації про реальне покриття інтернетом. Майже половина операторів не надає регулятору статистику щодо абонентів. Отже, новостворене Міністерство не може приймати зважені рішення щодо розвитку ШСД, не маючи якісних аналітичних даних", - зазначили у Мінцифри.
Як вказано, для вирішення проблеми:
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- Під егідою Мінцифри створюємо робочу групу, обираємо відповідальних осіб;
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- Визначаємо поточне покриття технологічними методами;
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- Розробляємо методологію для застосування технологічної оцінки покриття;
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- Вивчаємо можливості оновлення статистики і зменшення кількості її форм;
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- Стимулюватимемо провайдерів надавати інформацію.
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Як результати у міністерстві очікують "створення інтерактивної карти ШСД-покриття в Україні (від міст – до найменших сіл); на базі аналітичної інформації визначаємо шляхи вирішення проблеми – шукаємо технічні та фінансові можливості".
"Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що для оцінки покриття найбільш ефективними є технологічні методи. Саме так у короткі терміни можна провести цю роботу. Міністерство готове розглядати максимальну кількість таких рішень. Тому закликає вендорів, провайдерів та операторів приєднуватись до робочої групи", - зазначили у Мінцифри.
Нагадаємо, в уряді хочуть забезпечити швидкісний інтернет усім населеним пунктам найближчими роками.