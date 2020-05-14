Мінсоцполітики ініціює посилення захисту прав дітей, народжених сурогатними матерями

"Кричуща ситуація, яка нещодавно виникла у Києві, коли батьки - громадяни іноземних країн, через відсутність транспортного сполучення у зв’язку з пандемією, викликаною COVID-19, не можуть забрати своїх дітей, народжених шляхом сурогатного материнства в Україні, призвела до порушення права цих дітей на батьківську турботу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що діти фактично перебувають без батьківського догляду та не можуть у повній мірі відчувати тактильний і емоційний контакт з рідними дорослими. Поряд з тим, в інших країнах ситуація з сурогатним материнством розглядається з іншого боку та часто прирівнюється до торгівлі людьми і карається законом. Сурогатне материнство заборонено законом в таких розвинених країнах, як в Австрія, Норвегія, Швеція, Франція, Італія, Швейцарія, Німеччина та в деяких штатах Сполучених Штатів Америки.

"Натомість, в Україні порядок та умови застосування в Україні допоміжних репродуктивних технологій, регулюється відповідним наказом МОЗ. У зв’язку з чим, Мінсоцполітики, як головний координатор у сфері захисту прав дітей та протидії торгівлі людьми, ініціює законодавче посилення захисту прав дітей, народжених сурогатними матерями", - йдеться у повідомленні.

У Мінсоцполітики зазначають, що необхідно розробити національну політику у відношенні сурогатного материнства, особливо стосовно надання такої послуги громадянам іноземних країн.

"Ми прагнемо, щоб діти не ставали предметом купівлі-продажу, до жінки не було проявів різних форм експлуатації, і в той же час, ми не маємо права позбавити можливості стати біологічними батьками тих сімейних пар, які не можуть виносити власну дитину за медичним показами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Україна повинна вирішити питання щодо сурогатного материнства для іноземців в Україні на законодавчому рівні.