Мінсоцполітики ініціює посилення захисту прав дітей, народжених сурогатними матерями

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 160331 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 113902 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 105399 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 113280 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 133434 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 141261 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 225650 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216691 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187054 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176569 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
77%
Популярнi новини

Винищувач-невидимка "Франкенджет" поповнив флот ВПС США: у чому його унікальність

10 квітня, 15:02 • 11662 перегляди

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Дніпру зросла до п'яти - ОВА

10 квітня, 16:14 • 16724 перегляди

У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежують рух: названо причину

10 квітня, 16:32 • 14586 перегляди

У Києві відбувся Чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства за підтримки програми “МХП Поруч”

10 квітня, 16:45 • 12416 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 21955 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 160325 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 162824 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 283049 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 306293 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 388520 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 52916 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 35986 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 50569 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 52267 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 127591 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Мінсоцполітики ініціює посилення захисту прав дітей, народжених сурогатними матерями

Київ • УНН

 • 13134 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Міністерство соціальної політики ініціює законодавче посилення прав дітей, які народжені сурогатними матерями та зазначає, що потрібно розробити національну політику у відношенні до сурогатного материнства. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.

Мінсоцполітики ініціює посилення захисту прав дітей, народжених сурогатними матерями

"Кричуща ситуація, яка нещодавно виникла у Києві, коли батьки - громадяни іноземних країн, через відсутність транспортного сполучення у зв’язку з пандемією, викликаною COVID-19, не можуть забрати своїх дітей, народжених шляхом сурогатного материнства в Україні, призвела до порушення права цих дітей на батьківську турботу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що діти фактично перебувають без батьківського догляду та не можуть у повній мірі відчувати тактильний і емоційний контакт з рідними дорослими. Поряд з тим, в інших країнах ситуація з сурогатним материнством розглядається з іншого боку та часто прирівнюється до торгівлі людьми і карається законом. Сурогатне материнство заборонено законом в таких розвинених країнах, як в Австрія, Норвегія, Швеція, Франція, Італія, Швейцарія, Німеччина та в деяких штатах Сполучених Штатів Америки.

"Натомість, в Україні порядок та умови застосування в Україні допоміжних репродуктивних технологій, регулюється відповідним наказом МОЗ. У зв’язку з чим, Мінсоцполітики, як головний координатор у сфері захисту прав дітей та протидії торгівлі людьми, ініціює законодавче посилення захисту прав дітей, народжених сурогатними матерями", - йдеться у повідомленні.

У Мінсоцполітики зазначають, що необхідно розробити національну політику у відношенні сурогатного материнства, особливо стосовно надання такої послуги громадянам іноземних країн.

"Ми прагнемо, щоб діти не ставали предметом купівлі-продажу, до жінки не було проявів різних форм експлуатації, і в той же час, ми не маємо права позбавити можливості стати біологічними батьками тих сімейних пар, які не можуть виносити власну дитину за медичним показами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Україна повинна вирішити питання щодо сурогатного материнства для іноземців в Україні на законодавчому рівні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.14
Bitcoin
$79,606.10
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,208.24
Ethereum
$1,519.63