Минсоцполитики инициирует усиление защиты прав детей, рожденных суррогатными матерями

"Кричащий ситуация, которая недавно возникла в Киеве, когда родители - граждане иностранных государств из-за отсутствия транспортного сообщения в связи с пандемией, вызванной COVID-19, не могут забрать своих детей, рожденных путем суррогатного материнства в Украине, что привело к нарушению права этих детей на родительскую заботу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дети фактически находятся без родительского присмотра и не могут в полной мере чувствовать тактильный и эмоциональный контакт с родными взрослыми. Вместе с тем, в других странах ситуация с суррогатным материнством рассматривается с другой стороны и часто приравнивается к торговле людьми и карается законом. Суррогатное материнство запрещено законом в таких развитых странах, как Австрия, Норвегия, Швеция, Франция, Италия, Швейцария, Германия и в некоторых штатах Соединенных Штатов Америки.

"Вместе с тем, в Украине порядок и условия применения в Украине вспомогательных репродуктивных технологий, регулируется соответствующим приказом Минздрава. В связи с чем, Минсоцполитики, как главный координатор в сфере защиты прав детей и противодействия торговле людьми, инициирует законодательное усиление защиты прав детей, рожденных суррогатными матерями", - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики отмечают, что необходимо разработать национальную политику в отношении суррогатного материнства, особенно в отношении предоставления такой услуги гражданам иностранных государств.

"Мы хотим, чтобы дети не становились предметом купли-продажи, к женщине не было проявлений различных форм эксплуатации, и в то же время, мы не имеем права лишить возможности стать биологическими родителями те семейные пары, которые не могут выносить своего ребенка за медицинским показаниями", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Украина должна решить вопрос о суррогатном материнстве для иностранцев в Украине на законодательном уровне.