Мінсоцполітики: 90% випускників інтернатів не готові до самостійного життя

КИЇВ. 21 грудня. УНН. За даними статистики, 90% випускників інтернатних закладів не готові до самостійного життя в соціумі. Про це повідомив радник Міністра соціальної політики Леонід Лебедєв у відеоролику, який був розміщений на офіційній сторінці в Facebook Міністерства соціальної політики, передає УНН.