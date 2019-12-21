Мінсоцполітики: 90% випускників інтернатів не готові до самостійного життя
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. За даними статистики, 90% випускників інтернатних закладів не готові до самостійного життя в соціумі. Про це повідомив радник Міністра соціальної політики Леонід Лебедєв у відеоролику, який був розміщений на офіційній сторінці в Facebook Міністерства соціальної політики, передає УНН.
”Статистичні дані говорять, що 90 % випускників інтернатних закладів не готові до самостійного життя у соціумі, 50% таких дітей схильні до насильства та правопорушень, а 23% взагалі можуть стати безхатченками”, - сказав Леонід Лебедєв.
Він зазначив, що на сьогодні в інтернатних закладах в Україні проживають майже 100 тисяч дітей, 92% цих дітей мають своїх біологічних батьків.
”Віддаючи дитину до інтернатного закладу батьки щиро вважають, що роблять для своєї дитини краще. Але ні, не краще”, - наголосив Леонід Лебедєв.
За словами радника Міністра кожна дитина повинна виховуватись і проживати в родині, бути повернутою до біологічної родини, бути усиновленою, або виховуватись в прийомній родині чи іншій формі наближеній до сімейної.
Нагадаємо, на дитину в інтернатах ідуть лише 15% коштів, що виділяються державою.