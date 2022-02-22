Мінських угод більше не існує – Путін
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент РФ Володимир Путін заявив, що Мінських угод більше не існує. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
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“Всі інші роки... зусиллями нинішньої київської влади все було зведено до нуля. Мінські домовленості були вбиті ще задовго до вчорашнього визнання народних республік Донбасу. І не нами, не представниками цих республік, а діючою київською владою", - сказав Путін.
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Путін вважає, що Київ звів усі зусилля з реалізації Мінських угод до нуля.
"Керівництво України публічно почало заявляти, що не збирається виконувати ці угоди, що тут сказати. І перші особи про це заявили, що ж далі чекати? Тепер Мінських угод не існує, чого ж їх виконувати, якщо ми визнали незалежність цих утворень?" - зазначив Путін.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.
Зокрема, канцлер Олаф Шольц раніше сьогодні заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так звані "Л/ДНР".