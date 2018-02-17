Мінські угоди мають бути виконані, в чому можуть допомогти миротворці – Волкер

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Мінські угоди мають бути виконані, і в цьому може допомогти миротворча місія ООН. Про це сьогодні сказав спецпредставник США в Україні Курт Волкер на українському ланчі у межах конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.