Мінські угоди мають бути виконані, в чому можуть допомогти миротворці – Волкер
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Мінські угоди мають бути виконані, і в цьому може допомогти миротворча місія ООН. Про це сьогодні сказав спецпредставник США в Україні Курт Волкер на українському ланчі у межах конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.
“Ми говоримо: ми хочемо безпеки для всього українського народу, незважаючи на їхнє походження і релігію. Ми хочемо, аби мінські угоди були виконані, щоб був спеціальний статус, вибори, і потрібно Росії повернути території. Ми хочемо, щоб миротворчі сили допомогли цьому, і тоді ми всі можемо сподіватися, що буде мир”, — наголосив він.
Волкер переконаний, що ідея про розгортання миротворчої місії на Донбасі є гарною ідеєю.
“Це ідея, яка може підштовхнути реалізацію мінських угод і може привести до миру і реставрації українських територій”, — сказав він.
Нагадаємо, миротворці на Донбасі потрібні після того, як буде завершений дипломатичний процес. Про це сьогодні сказала міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.