Минские соглашения должны быть выполнены, в чем могут помочь миротворцы - Волкер
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Минские соглашения должны быть выполнены, и в этом может помочь миротворческая миссия ООН. Об этом сказал спецпредставитель США в Украине Курт Волкер на украинском ланче в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН.
"Мы говорим: мы хотим безопасности для всего украинского народа, несмотря на их происхождение и религию. Мы хотим, чтобы минские соглашения были выполнены, чтобы был специальный статус, выборы, и нужно России вернуть территории. Мы хотим, чтобы миротворческие силы помогли этому, и тогда мы все можем надеяться, что будет мир", - подчеркнул он.
Волкер убежден, что идея о развертывании миротворческой миссии на Донбассе является хорошей идеей.
"Это идея, которая может подтолкнуть реализацию минских соглашений и может привести к миру и реставрации украинских территорий", - сказал он.
Напомним, миротворцы на Донбассе нужны после того, как будет завершен дипломатический процесс. Об этом сегодня сказала министр иностранных дел Канады Фриланд.