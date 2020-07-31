Мінськ прийме матчі збірних України проти РФ у відборі на ЧЄ з гандболу

Матчі збірних Росії та України, які потрапили до групи 3, перенесені на листопад. Обидві гри пройдуть в Мінську в палаці спорту “Уруччя”.

В цьому місці вже були організовані зустрічі України і Росії у відборі на Євро-2016 — столиця Білорусі прийняла ці ігри 10 і 11 червня 2015 року.

Зауважимо, що XV чемпіонат Європи пройде в Угорщині і Словаччині з 13 по 30 січня 2022 року. Уже кваліфікувалися на турнір чотири команди: збірні країн — організаторів, а також фіналісти Євро-2020 Іспанія та Хорватія.