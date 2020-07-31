Минск примет матчи сборных Украины против РФ в отборе на ЧЕ по гандболу

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 39056 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102305 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107214 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134486 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110970 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131912 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102164 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102602 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104450 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102073 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минск примет матчи сборных Украины против РФ в отборе на ЧЕ по гандболу

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Европейская федерация гандбола утвердила изменения в расписании отборочного турнира мужского чемпионата Европы 2022 года, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации гандбола России.

Матчи сборных России и Украины, попавших в группу 3, перенесены на ноябрь. Обе игры пройдут в Минске во дворце спорта “Уручье”.

В этом месте уже были организованы встречи Украины и России в отборе на Евро-2016 — столица Беларуси приняла эти игры 10 и 11 июня 2015 года.

Заметим, что XV чемпионат Европы пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. Уже квалифицировались на турнир четыре команды: сборные стран — организаторов, а также финалисты Евро-2020 Испания и Хорватия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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