Минск примет матчи сборных Украины против РФ в отборе на ЧЕ по гандболу
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Европейская федерация гандбола утвердила изменения в расписании отборочного турнира мужского чемпионата Европы 2022 года, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации гандбола России.
Матчи сборных России и Украины, попавших в группу 3, перенесены на ноябрь. Обе игры пройдут в Минске во дворце спорта “Уручье”.
В этом месте уже были организованы встречи Украины и России в отборе на Евро-2016 — столица Беларуси приняла эти игры 10 и 11 июня 2015 года.
Заметим, что XV чемпионат Европы пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. Уже квалифицировались на турнир четыре команды: сборные стран — организаторов, а также финалисты Евро-2020 Испания и Хорватия.