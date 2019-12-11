Мінсільгосп США зберіг прогноз щодо рекордного експорту української курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністерство сільського господарства США зберегло прогноз по рекордному збільшенню обсягів експорту української курятини в 2020 році, передає УНН.
Так, в жовтні поточного року американці прогнозували, що в 2019 році Україна збільшить експорт курятини на 26% — до 400 тис. т в річному численні. У 2020 році поставки української курятини за кордон складуть 450 тис. т, заявляли експерти.
10 грудня Мінсільгосп США підтвердив свій прогноз щодо збільшення обсягів експорту курятини з України.
У рейтингу найбільших експортерів м’яса птиці, згідно з даними американців, Україна зараз займає почесне 4-е місце. Випереджають Україну Бразилія, ЄС і Таїланд. Прогнозується, що за підсумками 2019 року поставки бразильської курятини за кордон виростуть на 4,4% — до 3 млн 850 тис. т, європейської — на 11,9%, до 1 млн 550 тис. т, таїландської — на 7,7% , до 900 тис. т.
Нагадаємо, в кінці 2018 року Мінсільгосп США прогнозував, що за підсумками 2019 року Україна збільшить експорт курятини на 16,7% — до 350 тис. т. Американці вважали, що в поточному році Україна в рейтингу світових експортерів курятини розташується на 6-му місці, поступаючись Бразилії, ЄС, Таїланду, Китаю і Туреччини.
Раніше УНН повідомляв, що за останні п’ять років Україна втратила статус імпортозалежної країни і стала нарощувати вітчизняне виробництво і експорт курятини за кордон.
26 листопада Європарламент ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною про збільшення квоти для безмитного експорту м’яса птиці з України. Резолюцію підтримали 444 євродепутата.
Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року в 2,5 рази — до 70 тис. тонн в рік — безмитних квот експорту української курятини і переробленого м’яса курки.
Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії “Миронівський хлібопродукт” Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%.