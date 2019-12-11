Минсельхоз США сохранил прогноз по рекордному экспорту украинской курятины

Так, в октябре текущего года американцы прогнозировали, что в 2019 году Украина увеличит экспорт курятины на 26% — до 400 тыс. т в годовом исчислении. В 2020 году поставки украинской курятины за границу составят 450 тыс. т, заявляли эксперты.

10 декабря Минсельхоз США подтвердил свой прогноз касательно увеличения объёмов экспорта курятины из Украины.

В рейтинге крупнейших экспортеров мяса птицы, согласно данным американцев, Украина сейчас занимает почетное 4-е место. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд. Прогнозируется, что по итогам 2019 года поставки бразильской курятины за границу вырастут на 4,4% — до 3 млн 850 тыс. т, европейской — на 11,9%, до 1 млн 550 тыс. т, таиландской — на 7,7%, до 900 тыс. т.

Напомним, в конце 2018 года Минсельхоз США прогнозировал, что по итогам 2019 года Украина увеличит экспорт курятины на 16,7% — до 350 тыс. т. Американцы считали, что в текущем году Украина в рейтинге мировых экспортеров курятины расположится на 6-м месте, уступая Бразилии, ЕС, Таиланду, Китаю и Турции.

Ранее УНН сообщал, что за последние пять лет Украина лишилась статуса импортозависимой страны и стала наращивать отечественное производство и экспорт курятины за границу.

26 ноября Европарламент ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной об увеличении квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины. Резолюцию поддержали 444 евродепутата.

Договоренности предусматривают постепенное увеличение к 2021 году в 2,5 раза — до 70 тыс. тонн в год — беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%.