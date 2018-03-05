Мінприроди стурбоване екологічними проблемами Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Київська міська державна адміністрація та Мінприроди об'єднали свої зусилля у напрямку боротьби з екологічними проблемами міста. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр екології Остап Семерак, передає УНН.
"З Віталієм Кличко сьогодні домовилися створити спільну робочу групу, котра працюватиме над вирішенням екологічних проблем столиці. Мова йшла про роботу державних підприємств "Радикал" та "Радон", сміттєспалювального заводу "Енергія" та Дарницької ТЕЦ, оператором якої є ТОВ "Євро-реконструкція". Також вийдемо на створення списку об’єктів забудови, де екологічна громадськість висловлює застереження", - написав він.
О.Семерак запевнив про готовність міністерства надавати фахові консультації щодо екологічних питань
"А децентралізація фінансів може забезпечити гарний результат з найбільш резонансних об’єктів вже в короткостроковій перспективі", - додав він.
Нагадаємо, КМДА не може знайти підрядника для демеркуризації столичного заводу "Радикал". Лише одна компанія погодилася очистити завод від небезпечних речовин, однак торги з одним учасником вважаються в Україні такими, що не відбулись. Небезпечну територію заводу тим часом активно використовують під складські та офісні приміщення, а лише за 10 хвилин ходу розташовані ТРЦ “Даринок” і житлові будинки.
Раніше УНН повідомляв про масштабні махінації на тендерах з утилізації небезпечних відходів.