Минприроды обеспокоено экологическими проблемами Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Киевская городская государственная администрация и Минприроды объединили свои усилия в направлении борьбы с экологическими проблемами города. Об этом на своей странице в Facebook написал министр экологии Остап Семерак, передает УНН.
"С Виталием Кличко сегодня договорились создать совместную рабочую группу, которая будет работать над решением экологических проблем столицы. Речь шла о работе государственных предприятий "Радикал" и "Радон", мусоросжигательного завода "Энергия" и Дарницкой ТЭЦ, оператором которой является ООО "Евро-реконструкция". Также выйдем на создание списка объектов застройки, где экологическая общественность выражает предостережение", - написал он.
О.Семерак заверил о готовности министерства предоставлять профессиональные консультации по экологическим вопросам
"А децентрализация финансов может обеспечить хороший результат по наиболее резонансным объектам уже в краткосрочной перспективе", - добавил он.
Напомним, КГГА не может найти подрядчика для демеркуризации столичного завода "Радикал". Только одна компания согласилась очистить завод от опасных веществ, однако торги с одним участником считаются в Украине такими, что не состоялись. Опасную территорию завода тем временем активно используют под складские и офисные помещения, а всего в 10 минутах ходьбы расположены ТРЦ "Дарынок" и жилые дома.
Ранее УНН сообщал о масштабных махинациях на тендерах по утилизации опасных отходов.