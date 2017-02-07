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Мінприроди провалило розробку Нацстратегії поводження з відходами

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Влітку 2016 року уряд доручив розробити і прийняти Національну стратегію поводження з відходами. Попри обіцянки Мінприроди представити Нацстратегію до грудня 2016 року, такого документу в Україні немає навіть сьогодні. Про це в коментарі УНН повідомила Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Мінприроди провалило розробку Нацстратегії поводження з відходами

“Уже 2017 рік, але документа, який можна було б назвати Стратегією поки що немає. Можна констатувати, що підготовлено лише аналіз сфери поводження з відходами в Україні (близько 600 стор.), а саме: огляд сучасного стану, існуючих проблем, положень вітчизняного та європейського законодавства, а також сучасних методів, практик та технологій поводження з різними видами відходів, які можуть бути застосовані в Україні.

Далі Стратегію треба написати у відповідності до нормотворчої практики, усталеної в Україні, погодити з відповідними Міністерствами і відомствами, обговорити з фахівцями і громадськістю і лише тоді затверджувати.

Станом на сьогоднішній день готового документу, який би можна назвати Стратегією поводження з відходами в Україні немає”, - зазначила вона.

Крім того, за її словами, після ухвалення Стратегії ще має бути розроблено національний план поводження з відходами в Україні з конкретними заходами, термінами виконання, джерелами фінансування та відповідальними за виконання цих заходів.

“Погоджуюся з тим, що Україна потребує стратегічного бачення у розв’язанні гострих проблем у сфері поводження з відходами.

Але і меморандум і стратегія і навіть національний план – це рамкові документи. Робота над ними триває вже півроку і навряд чи швидко завершиться.

Але навіть завершення цього процесу не вирішать жодного з технологічних питань галузі. Тобто проблема залишиться такою ж гострою, як і в травні минулого року, коли на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія”, - наголосила вона.

Т.Тимочко також зауважила, що вже два роки Держбюджет втрачає понад 1 млрд на утилізації упаковки. У 2015 році було скасовано урядову постанову No 915 «Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини». Нового механізму не створено.

“На мою думку, разом із розробкою важливих стратегічних документів маємо терміново впровадити фінансово-економічні і правові інструменти щоб закрити ті діри, через які наш бюджет втрачає мільярди на переробці відходів. І через які на нас накочується вал неутилізованого сміття”, - резюмувала Голова Всеукраїнської екологічної ліги.

Нагадаємо, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак заблокував розгляд екологічних законопроектів у Верховній Ради. На думку міністра, усі зміни до законодавства мають бути ухвалені лише після затвердження Нацстратегії.

На сьогоднішній день у Верховній Раді зареєстровано декілька законопроектів, які пройшли розгляд у профільному Комітеті та готові для ухвалення у залі. Серед них, зокрема, законопроект про посилення контролю над сферою утилізації небезпечних відходів. Однак, міністр О.Семерак зняв з порядку денного усі ці законопроекти.

Як раніше повідомляв УНН, підпорядковане Мінприроди державне підприємство “Укреко-ойл” виграло тендер “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів, надавши недостовірні дані про себе та своїх субпідрядників. Редакція УНН продовжує з’ясовувати, куди держпідприємство Мінприроди поділо небезпечні відходи та понад 600 тисяч гривень державних коштів, виділених “Південною залізницею”.

Також нагадаємо, Рахункова палата України заявила, що Мінприроди самоусунулося від здійснення контролю у сфері поводження з радіоактивними відходами.

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