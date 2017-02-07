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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минприроды провалило разработку Нацстратегии обращения с отходами

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Летом 2016 года правительство поручило разработать и принять Национальную стратегию обращения с отходами. Несмотря на обещания Минприроды представить Нацстратегии до декабря 2016 года, такого документа в Украине нет даже сегодня. Об этом в комментарии УНН сообщила Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Минприроды провалило разработку Нацстратегии обращения с отходами

"Уже 2017 год, но документа, который можно было бы назвать Стратегией пока нет. Можно констатировать, что подготовлено только анализ сферы обращения с отходами в Украине (около 600 стр.), а именно: обзор современного состояния, существующих проблем, положений отечественного и европейского законодательства, а также современных методов, практик и технологий обращения с различными видами отходов, которые могут быть применены в Украине.

Далее Стратегию надо написать в соответствии с нормотворческой практики, сложившейся в Украине, согласовать с соответствующими министерствами и ведомствами, обсудить со специалистами и общественностью и только тогда утверждать.

По состоянию на сегодняшний день готового документа, который бы можно назвать стратегией обращения с отходами в Украине нет ", - отметила она.

Кроме того, по ее словам, после принятия Стратегии еще должен быть разработан национальный план обращения с отходами в Украине с конкретными мерами, сроками выполнения, источниками финансирования и ответственными за выполнение этих мероприятий.

"Согласен с тем, что Украина нуждается стратегического видения в решении острых проблем в сфере обращения с отходами.

Но и меморандум и стратегия и даже национальный план - это рамочные документы. Работа над ними продолжается уже полгода и вряд ли быстро закончится.

Но даже завершения этого процесса не решат ни одного из технологических вопросов отрасли. То есть проблема останется такой же острой, как и в мае прошлого года, когда на Грибовицкой свалке произошла трагедия ", - подчеркнула она.

Т.Тимочко также отметила, что уже два года Госбюджет теряет более 1 млрд на утилизации упаковки. В 2015 году было отменено правительственное постановление No 915 «О внедрении системы сбора, заготовки и утилизации отходов как вторичного сырья». Нового механизма не создано.

"По моему мнению, вместе с разработкой важных стратегических документов должны срочно внедрить финансово-экономические и правовые инструменты чтобы закрыть те дыры, через которые наш бюджет теряет миллиарды на переработке отходов. И через которые на нас накатывается вал неутилизированного мусора ", - резюмировала председатель Всеукраинской экологической лиги.

Напомним, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заблокировал рассмотрение экологических законопроектов в Верховной Раде. По мнению министра, все изменения в законодательство должны быть приняты только после утверждения Нацстратегии.

На сегодняшний день в Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов, которые прошли рассмотрение в профильном Комитете и готовы для принятия в зале. Среди них, в частности, законопроект об усилении контроля в сфере утилизации опасных отходов. Однако, министр О.Семерак снял с повестки дня все эти законопроекты.

Как ранее сообщал УНН, подчиненное Минприроды государственное предприятие "УКРЭКО-ойл" выиграло тендер "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов, предоставив недостоверные данные о себе и своих субподрядчиков. Редакция УНН продолжает выяснять, куда госпредприятие Минприроды дело опасные отходы и более 600 тыс. гривен государственных средств, выделенных "ЮЖД".

Также напомним, Счетная палата Украины заявила, что Минприроды самоустранилось от осуществления контроля в сфере обращения с радиоактивными отходами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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