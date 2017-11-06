Мінприроди підтримує впровадження в Україні заставної системи збору пляшок

Ця стратегія базуватиметься на європейському досвіді.

“Нова державна політика (щодо поводження з відходами — ред.), як передбачено проектом Стратегії, базуватиметься безальтернативно на європейських підходах з урахування українських реалій”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, планується скористатися досвідом європейських країн зі збору порожніх пляшок.

“Серед завдань, визначених проектом Стратегії: 4.1 реалізація добровільних депозитних систем „застава — повернення“ для відходів упаковки з-під напоїв, зокрема скляних пляшок, за умови повноцінного запровадження принципу розширеної відповідальності виробника для відходів упаковки”, — наголосили у Мінприроди.

Нагадаємо, заставна (депозитна) система збору тари успішно діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії — 93,3%, а в Данії — 89%. Заставну систему найближчим часом планують ввести в Білорусі.

Довідка УНН: принцип роботи заставної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат — він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок здають — тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.