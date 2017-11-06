Минприроды поддерживает внедрение в Украине залоговой системы сбора бутылок

Эта стратегия будет базироваться на европейском опыте.

"Новая государственная политика (по обращению с отходами - ред.), Как предусмотрено проектом Стратегии, будет базироваться безальтернативно на европейских подходах с учетом украинских реалий", - говорится в сообщении.

В частности, планируется воспользоваться опытом европейских стран по сбору пустых бутылок.

"Среди задач, определенных проектом Стратегии 4.1 реализация добровольных депозитных систем "залог - возвращение" для отходов упаковки из-под напитков, в частности стеклянных бутылок, при условии полноценного внедрения принципа расширенной ответственности производителя для отходов упаковки", - отметили в Минприроды.

Напомним, залоговая (депозитная) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%. Залоговую систему в ближайшее время планируют ввести в Беларуси.

Справка: принцип работы залоговой системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат - он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдают - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.