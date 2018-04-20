Мінприроди і ОБСЄ перевірять екологічний стан Сіверського Донця
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Мінприроди спільно з ОБСЄ проведе моніторинг Сіверського Донця на Донеччині. Про це сказав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Ми вже почали планувати майбутні дії, зокрема спільно з ОБСЄ. Наступний спільний проект буде продовжувати здійснювати оцінку та моніторинг, а також буде реалізовувати пілотний проект, спрямований на імплементацію acquis ЄС у водному секторі, передбаченому Угодою про асоціацію", - повідомив Семерак.
Як уточнив міністр, пілотний проект має розпочати "комплексну оцінку екологічного стану басейну річки Сіверський Донець – найбільшої водної артерії на сході України, що є першим кроком у підготовці Плану управління басейном річок відповідно до вимог ЄС".
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Крім того, він повідомив, що на початку квітня на Донеччині було відкрито перший автоматизований пост контролю поверхневих вод в басейні Сіверського Донця, що дає змогу в режимі реального часу відстежувати зміни стану якості води за 14 показниками.
Загалом до кінця року планується відкриття ще 8 таких постів для контролю якості води на найбільших річках Донеччини.
Наприкінці 2017 року Мінприроди та ОБСЄ оприлюднили результати спільного дослідження екологічної ситуації на непідконтрольних Україні територіях. Зокрема, тоді експерти відзначали, що повністю не працює система водовідведення від Єнакієва до Горлівки, у районі Первомайська, частково в Донецьку, Макіївці, Шахтарську та Торецькому. Окрім того, тоді було значне перевищення концентрації азоту і фосфору зафіксовано в річках Кальміус, Кальчик, Сіверський Донець та Клебан-Бик.